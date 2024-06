ANP Nederlands elftal tegen Frankrijk

Waarom Oranje al bijna in achtste finales staat en welk land Nederland dan treft

De eerste dagen des oordeels van dit EK breken aan. De laatste speelronde in groep A luidt vandaag een reeks van vier dagen in waarop duidelijk wordt welke landen zich plaatsen voor de achtste finales en welke landen de koffers kunnen pakken.

Hoe plaatst een land zich voor de achtste finales?

De nummers 1 en 2 uit de zes groepen gaan naar de achtste finales van het EK. Dat zijn twaalf teams. Ook de vier beste nummers 3 uit alle groepen gaan door, zodat er met de nodige zestien teams aan de achtste finales begonnen kan worden.

Oranje is met vier punten al bijna door. Hoe kan dat?

Het moet gek lopen, wil Nederland nog worden uitgeschakeld in de groepsfase. Oranje heeft al vier punten en zelfs als Nederland dinsdag van Oostenrijk verliest, is de kans groot dat Oranje hoe dan ook als een van de beste nummers drie doorgaat.

Bij ruim verlies tegen Oostenrijk moet Oranje kijken naar wat er in andere groepen gebeurt in de laatste speelronde van de poulefase.

NOS Stand in groep D na twee wedstrijden

Er is een kans dat Nederland maandagavond al zeker is van de achtste finales. Als de nummers drie van groep A en groep B maandagavond op minder dan vier punten eindigen, is Oranje zonder te spelen al zeker van de knock-outfase.

Als Schotland zondagavond in groep A niet wint van Hongarije en Albanië maandagavond niet wint van Spanje, staat Nederland al in de achtste finales.

Wie wordt de tegenstander van Nederland in de achtste finales?

Op welk land Oranje als eerste stuit in de knock-outfase, is nog moeilijk te zeggen. Uiteraard is wel duidelijk aan welke groep Nederland gekoppeld kan worden.

Als Oranje op plek één eindigt, is de nummer twee van groep F op 2 juli in Leipzig de volgende tegenstander. De kans is groot dat Oranje dan Tsjechië of Turkije treft.

NOS De stand in groep B

NOS De stand in groep C

NOS De stand in groep D

NOS De stand in groep E

NOS De stand in groep F

Als Oranje op plek twee eindigt, is de nummer twee van groep E op 1 juli in Düsseldorf de volgende tegenstander. Roemenië, België, Oekraïne en Slowakije hebben in groep E nu allemaal drie punten.

Als Oranje op plek drie eindigt, is de winnaar van groep B, groep C of groep E de tegenstander. De kans is groot dat het dan Spanje (groep B) of Engeland (groep C) wordt.

Maandagavond na de duels uit groep B kan al veel duidelijk zijn over het lot van Nederland. Komende woensdag zit de hele groepsfase erop en is het knock-outschema volledig ingevuld.

