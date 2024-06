Gewonden steekincident op camping Vrouwenpolder zijn Duitse man en vrouw

De twee personen die zaterdagavond gewond raakten bij een steekincident op een camping in Vrouwenpolder, zijn een man en een vrouw uit Duitsland. De man is 69 jaar, de vrouw 53. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Gisteravond troffen de hulpdiensten op de camping bij het Zeeuwse dorp twee zwaargewonde mensen aan bij een caravan. Beide slachtoffers hadden steekwonden. Een van hen moest worden gereanimeerd, meldt de politie aan Omroep Zeeland . Ook werd een traumahelikopter ingeschakeld. Zowel de man als de vrouw zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. Gisteren sprak de politie van een "gewelddadig conflict". Na onderzoek meldt de politie nu dat het lijkt te gaan om een conflict in de relationele sfeer.