Skateboardster Oldenbeuving plaatst zich voor Spelen, voegt zich bij Zwetsloot

Keet Oldenbeuving heeft zich in navolging van Roos Zwetsloot geplaatst voor de Olympische Spelen van Parijs. De 19-jarige skateboardster verzekerde zich bij het olympisch kwalificatietoernooi in Hongarije van een ticket.

Hoewel Oldenbeuving in Boedapest de halve finales misliep, waren tegenvallende resultaten van andere deelneemsters genoeg voor een olympisch startbewijs. Het OKT in Hongarije was het laatste kwalificatiemoment.

Tweede keer naar Spelen

Het is de tweede keer dat Oldenbeuving zich plaatst voor de Spelen. Ook in 2021 was ze erbij, toen de Spelen in Tokio werden gehouden. Ze strandde destijds in de kwalificatieronde. Skateboarden was toen voor het eerst onderdeel van het olympische programma.