Sainz sluit derde training in Spanje als snelste af, brandje bij McLaren

Carlos Sainz heeft de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Spanje als snelste afgesloten. De Spaanse Ferrari-coureur reed 1.13.013 en bleef daarmee Lando Norris in de McLaren driehonderdste van een seconde voor.

Voordat de training begon, ontstond er commotie in de paddock door een brandje bij McLaren, tussen twee verdiepingen van de hospitality-unit, met veel rookontwikkeling tot gevolg.

In de de openingsfase, waarin nog niet al te hard werd gepusht, deden de meeste coureurs een simulatie voor de kwalificatie later op de dag. Russell en Hamilton lieten daarbij op de snelle zachte band de eerste en tweede tijd noteren.

Die kwamen pas weer in de slotminuten van de sessie op de klokken op zachte banden, waarbij Sainz het spits afbeet. In een poging zijn 1.13.013 nog te verbeteren, werd de Spanjaard even gehinderd door de Red Bull van Max Verstappen, die daar op het oog weinig aan kon doen.