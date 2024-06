Bergen houtsnippers bieden Pinkpopgangers droge voeten

In samenwerking met

Met vrachtwagens en bulldozers heeft de organisatie van Pinkpop de festivalweide in Landgraaf vannacht voorzien van een dikke laag houtsnippers. "Zo moeten uitglij-incidenten en moddervoeten grotendeels voorkomen worden", schrijft L1 Nieuws .

Het festival ging gisteren om 12.00 uur van start. Aanvankelijk scheen de zon, maar in de loop van de middag vielen zware buien waarbij het toch al doornatte Megalandterrein veranderde in een modderpoel.

Aanvankelijk beïnvloedde dat de sfeer niet. "Iedereen heeft gewoon een poncho aan en de mensen gaan gewoon door", aldus een verslaggever van L1 Nieuws gisteren . "Bij een regenbui zie je dat veel bezoekers even gaan schuilen, maar er blijven er ook genoeg vooraan bij de podia staan om hun favoriete artiest te zien."

Allesbehalve druk

Maar gisteravond, na urenlange regen, veranderde de sfeer. "Het is heel slecht weer en het blijft maar doorgaan. Ik heb geen aantallen, maar ik zie dat veel mensen toch al weg zijn. Het terrein is allesbehalve druk of vol", aldus dezelfde verslaggever.