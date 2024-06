AFP Andrea Piccolo

NOS Wielrennen • vandaag, 00:14 • Aangepast vandaag, 16:18 EF Education ontslaat renner Piccolo wegens verdenking van transport groeihormoon

Wielerploeg EF Education EasyPost heeft Andrea Piccolo ontslagen. De Italiaanse renner werd in maart al tijdelijk op non-actief gezet, zo maakt de ploeg nu bekend.

De reden voor het ontslag is dat de 23-jarige Piccolo gisteren door de Italiaanse autoriteiten werd opgepakt op verdenking van het vervoeren van menselijke groeihormonen.

"Het team zal volledig meewerken met een onderzoek", schijft de Amerikaanse wielerploeg. "We moedigen Andrea aan om open en eerlijk te zijn tegenover de anti-dopingautoriteiten."

Slaapmiddel

In maart werd Piccolo al geschorst door het team, wegens het gebruik van een slaapmiddel. Dat was niet illegaal, maar werd niet goedgekeurd door het team.

EF Education meldde het voorval bij de internationale wielerbond UCI. "Maar vanwege juridische redenen konden we toen zijn contract niet beëindigen."

Nadat zijn interne schorsing was afgelopen, maakte Piccolo in mei zijn debuut in de Giro d'Italia. Hij moest in de negentiende etappe opgeven.

Zijn beste uitslag was een vierde plaats in de zesde etappe. Piccolo viel tijdens de Giro vooral op vanwege filmpjes die hij op sociale media plaatste, waarop te zien was hoe hij samen met zijn vriendin op één fiets reed.

Statement UCI

De UCI, de internationale wielerunie, heeft inmiddels een verklaring naar buiten gebracht. "De doorzoeking bij de renner is het resultaat van een onderzoek dat geleid wordt door het International Testing Agency (ITA), in nauwe samenwerking met de Nationale Anti-Doping Organisatie van Italië (NADO) en de Italiaanse handhavingsautoriteiten (NAS Carabinieri). De UCI verwelkomt deze samenwerking en beoordeelt of meer actie nodig zal zijn in deze zaak."