EF Education ontslaat renner Piccolo wegens transport van groeihormoon

Slaapmiddel

In maart werd Piccolo al geschorst door het team, wegens het gebruik van een slaapmiddel. Dat was niet illegaal, maar werd niet goedgekeurd door het team.

Nadat zijn interne schorsing was afgelopen, maakte Piccolo in mei zijn debuut in de Giro d'Italia. Hij moest in de negentiende etappe opgeven.