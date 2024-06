ANP Beoogd minister van Ontwikkelingshulp Reinette Klever (PVV) tijdens de hoorzitting

NOS Nieuws • vandaag, 20:04 Beoogd PVV-minister Klever noemt omvolking een 'feitelijke omschrijving'

Beoogd PVV-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp Reinette Klever neemt geen afstand van de term 'omvolking'. Ze zegt dat het een "feitelijke omschrijving van een demografische ontwikkeling" is. Dit bleek tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer waar de aankomende bewindslieden van het kabinet-Schoof vragen moesten beantwoorden over hun nieuwe functie.

In een stekelige hoorzitting vroegen verschillende partijen keer op keer aan Klever om zich te distantiëren van het omstreden begrip. Omvolking wordt gezien als een racistische term: aanhangers vinden dat immigranten en mensen met een kleur de "witte" westerse cultuur verdringen. De AIVD noemt het een "feitelijke onjuiste complottheorie".

Het begrip omvolking wordt met Klever in verband gebracht vooral vanwege een tv-uitzending van omroep Ongehoord Nederland, waar zij bestuurslid was. In mei 2022 kwam de Belgische politicus Filip Dewinter in het programma Ongehoord Nieuws aan het woord en zei: "Ons volk wordt vervangen door een ander volk." En ook: "Samen met die bevolkingsruil komt ook een beschavingsruil. Onze manier van leven wordt vervangen door de immigranten."

'Niet mijn woorden'

Klever ziet geen reden om afstand te nemen van het omstreden begrip, omdat ze zegt het zelf niet in de mond te hebben genomen. "Hij (Dewinter) is een gekozen politicus en het is niet aan mij om hem te recenseren", aldus de PVV-politica tegen de geïrriteerde Kamerleden. "Het zijn niet mijn woorden, ik neem er geen afstand van." Ook vindt ze het geen complottheorie.

D66-Kamerlid Paternotte maakte vervolgens een vergelijking met de nazi-ideologie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarop reageerde Klever emotioneel. "U zegt nogal wat, een vergelijking met een nazi-ideologie. Dat raakte me en ik werp het verre van me."

Ze benadrukte dat haar grootouders in de Tweede Wereldoorlog onderduikers hebben gehad.

Andere rol

Klever zegt zich aan de afspraken te houden in het hoofdlijnenakkoord. Ze zegt dat eerdere uitspraken van haar gezien moeten worden in de rol die ze destijds had, als bestuurder van een omroep en als PVV-Kamerlid. In die tijd pleitte ze bijvoorbeeld voor het opheffen van ontwikkelingshulp, het departement waar ze nu gaat werken.

"Ik zal minister worden van alle Nederlanders. En ik verzeker u dat ik me op die manier zal gedragen." Ze herhaalde wel een eerder standpunt dat de media in Nederland niet objectief zijn.

Scherp, maar niet in het openbaar

De beoogd NSC-minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp werd ook gevraagd naar de opvattingen van zijn aanstaande collega. Hij heeft de veelbesproken tv-uitzending niet gezien. Hij is ervan overtuigd dat de PVV zich aan de afspraken in het hoofdlijnenakkoord en de afspraken over het bewaken van de rechtsstaat zal houden.

"Wij doen geen concessies aan de rechtsstaat en daar zal ik scherp op zijn", aldus Veldkamp. "Maar het is niet mijn stijl om dat in het openbaar te doen."

Later in het debat werd Veldkamp feller en zei dat hij zelf wel afstand nam van de omvolkings-uitspraken. Hij vond dat er sprake was van "stijlverschillen".

NOS-verslaggever Albert Bos: "Met Reinette Klever heeft het kabinet een uitgesproken PVV-minister en partijen vragen zich dan ook af wat die afspraken over de rechtsstaat en de grondwet eigenlijk waard zijn met dit soort uitspraken. Het belooft wat te worden met deze twee ministers op Buitenlandse Zaken. Het verhoor legt openlijk bloot hoe verschillend die twee denken en zijn. Het roept ook de vraag op wanneer het eerste moment zich aandient dat de VVD en NSC openlijk een grens gaan trekken."