Lichte straf Duitse Visma-renner Hessing na gebruik vervuilde medicatie

Wielrenner Michel Hessmann heeft van het Duitse antidoping agentschap NADA een schorsing van vier maanden aan zijn broek gekregen, omdat er vorig jaar een kleine hoeveelheid chloortalidon - een verboden vochtafdrijvend middel - in zijn urine is aangetroffen.

De Duitse coureur van Visma-Lease a Bike komt er daarmee genadig af: het is de lichtst mogelijke straf.

De destijds 22-jarige Hessmann liep vorig jaar juni tegen de lamp bij een out of competition-controle, maar het NADA noemt het aannemelijk dat hij een vervuild medicijn, zoals paracetamol, heeft ingenomen. Eerder kwamen externe deskundigen al tot die conclusie, waarna de Duitse justitie de zaak seponeerde.

Terugwerkende kracht

Het NADA is echter ook van mening dat het risico van het nemen van vervuilde medicatie bij de atleet ligt en stelde Hessmann daarom toch de lichtst mogelijke schorsing voor van vier maanden. Daarvan zitten er al drie op. Die straf is door de renner vandaag geaccepteerd.

Hessmann is derhalve nog een maand geschorst. Daarna zullen Visma en de Duitser, die vorig jaar Primoz Roglic terzijde stond bij diens eindzege in de Giro d'Italia, zich beraden over de toekomst, zo laat de ploegleiding weten.