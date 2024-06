FIVB Maarten van Garderen tart het Japanse blok

Volleyballers kansloos tegen in Manilla luid toegejuichte Japanners

De Nederlandse volleyballers hebben in de Nations League hun achtste nederlaag in elf duels geleden. Japan, de nummer vier van de wereld, was in Manilla niet verrassend een ruime maat te groot voor het negen plaatsen lager staande Oranje: 25-18, 25-19, 25-20.

Een goede reeks in het toernooi - lees: een aantal zeges op hoger ingeschaalde landen - had Nederland via de wereldranglijst nog naar de Olympische Spelen in Parijs kunnen helpen, maar die route was donderdag na de verliespartij tegen Iran al zo goed als afgesloten.

De klap van het missen van het olympisch ticket leek nog flink na te dreunen tegen de luid toegejuichte Japanners, die wel een thuiswedstrijd leken te spelen in de met 15.000 toeschouwers tot de nok gevulde hal in de Filipijnse hoofdstad.

Matte indruk

In de eerste set, begonnen met een ace van Fabian Plak, wist Oranje tot 6-6 gelijke tred te houden met Japan. Daarna braken vooral kleine foutjes de mat ogende mannen van Roberto Piazza op.

Ook in de tweede set bleef Nederland lang in het spoor van Japan, dat in tegenstelling tot Oranje over een dikke maand wel van de partij zal zijn op de Olympische Spelen. Op gang gebracht door twee killblocks sloegen de Aziaten vanaf 8-8 met zeven punten op rij toch weer een gat.

FIVB Yuji Nishida

In de derde set begon het plots te lopen bij Nederland, dat zowaar uitliep naar 11-6. En dat met servicekanon en topscorer Nimir Abdel-Aziz, veruit de productiefste aanvaller van de hele Nations League, op de bank.

Showman

Maar met de bij het publiek populaire showman Yuji Nishida aan service keerde Japan, dat zowel aanvallend als verdedigend een prachtwedstrijd afleverde, het tij met dit keer acht punten op rij. Oranje werkte nog drie matchpoints weg, maar kon verder geen vuist meer maken.

Maarten van Garderen was met tien punten de topscorer bij Nederland, dat zaterdag de Nations League-campagne afsluit met een wedstrijd tegen Canada. Bij Japan namen Nishida (zestien) en aanvoerder Yuki Ishikawa (vijftien) de meeste punten voor hun rekening.