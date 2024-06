Reuters Lewis Hamilton in Barcelona

NOS Sport • vandaag, 14:36 • Aangepast vandaag, 18:08 Hamilton snelste in tweede vrije training, klagende Verstappen vijfde

Lewis Hamilton heeft de snelste tijd gereden in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Spanje. De Engelsman was 22 duizendsten sneller dan Carlos Sainz. Lando Norris werd derde.

Max Verstappen eindigde de dag als vijfde. Hij klaagde meermaals over de slechte balans in zijn bolide, die loose (onstabiel aan de achterkant) was.

Bij Sergio Pérez werd er een tijdje gesleuteld aan de achterkant van zijn auto, hij eindigde slechts als dertiende.

AFP

Eerder op de dag was Norris in de eerste training nipt sneller dan Verstappen. Vroeg in die sessie klaagden verschillende rijders over de balans in hun auto. "De auto is vreselijk", klaagde Ferrari-coureur Charles Leclerc over de radio.

Voorvleugel op de baan

De sessie werd na bijna veertig minuten onderbroken omdat er een stukje voorvleugel van Fernando Alonso op de baan terecht kwam. De training kon na enkele minuten weer door.

Oliver Bearman reed de eerste training in de Haas. Elk team moet twee keer per jaar een rookie inzetten in een oefensessie. Hülkenberg moest voor deze training zijn bolide afstaan. Bearman reed eerder dit jaar de GP van Saudi-Arabië, als vervanger van de zieke Carlos Sainz. De Brit is in de race voor een voltijds zitje bij Haas voor volgend jaar.