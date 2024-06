Acrobatische truckladingrovers slaan weer toe op Nederlandse wegen

Jarenlang hoorden we er niets meer over, maar deze maand zijn twee vrachtwagenovervallen gepleegd op de Nederlandse wegen. De dieven stelen op levensgevaarlijke wijze ladingen uit rijdende trucks.

Volgens de politie vond het eerste incident plaats in de nacht van 6 op 7 juni tussen Ede en de Duitse grens op de A12. De tweede overval was op 12 juni ergens op het traject tussen Waalwijk en Ede. Bij een van de overvallen zou voor ruim een miljoen euro aan elektronica zijn buitgemaakt.

68 verdachten

Vier jaar geleden werd in Europees verband al een Roemeense bende opgerold. Er werden toen 68 verdachten opgepakt, van wie zes in Nederland. Vooral de spectaculaire methode viel op. De dieven reden met een auto vlak achter een rijdende vrachtwagen. Vervolgens sprongen ze vanaf de motorkap naar de vrachtwagen of gebruikten ze touwen om op de truck te komen.