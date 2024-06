Aangifte COA om mogelijke fraude van ruim 600.000 euro door groep zzp'ers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft aangifte gedaan van mogelijke fraude door zzp'ers. Het gaat om een bedrag van 616.000 euro, meldt het COA in een persbericht.

Het COA spreekt van "een kleine groep" zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel) die was ingehuurd door het COA en die sjoemelde met gedeclareerde uren. De vermoedelijke fraude kwam aan het licht via "interne signalen", waarna een onderzoek leidde tot vermoedens van valsheid in geschrifte en oplichting.