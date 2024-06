ANP Jonas Vingegaard gaat naar de Tour de France

NOS Wielrennen • vandaag, 13:42 Zeeman is strijdvaardig: 'Vingegaard zal tot de betere renners in Tour behoren'

Jonas Vingegaard is na een intens revalidatieproces klaar voor de Tour de France. De renner van Visma-Lease a Bike is door sportief directeur Merijn Zeeman naar voren geschoven als kopman in Frankrijk.

"Jonas behoort absoluut tot de betere renners van deze Tour", vertelde Zeeman donderdag op een persconferentie.

In april zag het er nog heel anders uit. Vingegaard ging hard tegen de grond in de Ronde van Baskenland en leek de Tour niet te kunnen halen. Hij lag twaalf dagen in het ziekenhuis, had een klaplong, een gebroken sleutelbeen en meerdere gebroken ribben.

Eenmaal terug in Denemarken begon de herstelperiode. "Eerst trainde hij thuis, met heel intensieve fysiotherapie. Hij kroop weer af en toe op de fiets, maar zijn niveau was heel ver weggezakt."

Vingegaard kon zich dan ook niet op een normale manier voorbereiden op de Tour: een hoogtestage op de Sierra Nevada moest hij overslaan, net als het Critérium du Dauphiné, de klassieke voorbereidingswedstrijd op de Tour.

Hoogtestage in Tignes

Eind mei vertrok hij naar Tignes, een skiresort in Frankrijk. Daar kon hij zich op hoogte klaarstomen. "Toen hebben we gezien hoe snel hij fit raakte", vertelt Zeeman. "Daarnaast was hij enorm gemotiveerd. We hebben elke week besproken hoe het ervoor stond. Heel lang zag het er niet naar uit dat hij op tijd klaar zou zijn om mee te doen in de Tour de France."

Zeeman vertelt waarom hij Vingegaard meeneemt naar de Tour:

2:05 Zeeman wilde wachten op Vingegaard: 'Krijgen hem nu fit en gemotiveerd aan start'

Na de Ronde van Baskenland zei Zeeman dat de tweevoudig Tourwinnaar alleen zou starten als hij opnieuw zou kunnen winnen. Die uitspraak nuanceerde hij eerder deze week al, nu blijkt waarom. "We weten hoe fit hij is, maar we weten niet precies hoe ver hij is verwijderd van zijn topvorm die hij in 2022 en 2023 haalde. We nemen er genoegen mee dat hij niet op hetzelfde niveau rondrijdt."

Vingegaard of Kooij

Uiteindelijk werd deze week pas de knoop doorgehakt. "Tot woensdag hebben we Olav Kooij achter de hand gehouden. Als Jonas niet zou rijden, zou hij hem vervangen."

Toch is Vingegaard de absolute kopman. Sterke klimmers als Matteo Jorgenson en Sepp Kuss rijden in dienst van de Deen.

"Voor Matteo geldt dat ik in hem een toekomstig leider zie van de ploeg, maar de Tour winnen komt voor hem nog te vroeg. De rol van anderen dit jaar hangt af van het daadwerkelijke niveau van Jonas, en dat zullen we pas in de koers zien."

De eerste week is op het lijf van Pogacar geschreven, maar de laatste week is extreem zwaar. Geen renner moet te vroeg juichen in deze Tour. Zeeman over het parcours van de Tour

Wat mogelijk in het nadeel werkt voor Vingegaard is de lastige start van deze Tour de France. De eerste rit van Florence naar Rimini is al zeer verraderlijk en op dag vier gaat het peloton al over de zware Col du Galibier.

"Ik denk niet dat we na dag vier de handdoek al in de ring zullen gooien, hoe we er ook voor staan. De eerste week is op het lijf van Tadej Pogacar geschreven, maar de laatste week is dan weer extreem zwaar. Geen renner moet te vroeg juichen in deze Tour", klinkt het strijdvaardig uit de mond van Zeeman.

ANP Vingegaard reed Pogacar in 2022 uit de gele trui op de Col du Grandon.

Daarbij denkt Zeeman terug aan de Tour de France van 2022: "Toen dacht iedereen ook na acht of negen dagen dat de wedstrijd gereden was en dat Pogacar ging winnen. Dat hebben we toen nog helemaal omgedraaid. Op tactisch vlak hebben we wel vaker konijnen uit de hoge hoed getoverd."

Wout van Aert

Naast Vingegaard heeft Visma-Lease a Bike het ook voor elkaar gekregen om Wout van Aert aan de start te brengen van de grootste wedstrijd van het jaar. "Toen hij de Giro (zijn oorspronkelijke doel, red.) niet haalde, wilde hij zich op een nieuw doel focussen."

Zeeman vervolgt: "Zijn hart klopt sneller voor grote wedstrijden en de Olympische Spelen waren toen nog heel ver weg. Toen stelde hij zelf de vraag of er nog ruimte was in de Tourploeg. Daar hebben we maar één seconde over na hoeven denken."

Van Aert krijgt op zijn beurt een tweeledige rol. "Hij heeft zelf aangegeven dat Jonas honderd procent op hem kan rekenen, maar we zijn ook wel op zoek naar een etappezege met Wout."

Wilco Kelderman is de enige Nederlander die namens Visma-Lease a Bike de Tour rijdt. Christophe Laporte, Tiesj Benoot en Jan Tratnik completeren de selectie.