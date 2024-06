Pogacar met sterrenploeg naar Tour, Israel-Premier Tech zonder Froome maar met Gee

Tadej Pogacar beschikt in de Tour de France over de sterkst mogelijke ploeg die UAE kan samenstellen. De wielerploeg uit de Verenigde Arabische Emiraten stuurt de Sloveen zo in ideale omstandigheden naar Frankrijk om zijn derde Tourzege binnen te halen. Daar zal hij de strijd aangaan met Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Primoz Roglic.