Geen Froome in de Tourselectie Israel-Premier Tech, wel Gee en Williams

Een verrassing is het natuurlijk niet - zijn glorietijd ligt alweer wat jaartjes achter hem - maar voormalig Tourwinnaar Chris Froome zal volgende week op het appel ontbreken als zijn ploeg Israel-Premier Tech zich in Florence meldt voor de start van de 111de Ronde van Frankrijk.

De inmiddels 39-jarige Froome won de Tour de France in 2013, 2015, 2016 en 2017 en maakte daarna tevergeefs jacht op een vijfde eindzege, wat hem naast de recordhouders Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain zou hebben gebracht.

Hard ten val in 2019

Froome kwam in de voorbereiding op de Tour van 2019 tijdens de training voor de tijdrit in het Critérium du Dauphiné hard ten val en brak hierbij zijn rechterdijbeen, rechterelleboog, een heup en enkele ribben. Hij herstelde, maar kon sindsdien zijn oude niveau nooit meer aantikken.

Israel-Premier Tech richt zich in de komende Tour op etappezeges, al wist de Canadees Derek Gee eerder deze maand te verrassen met een knappe derde plaats in het Critérium du Dauphiné.

De Brit Stephen Williams, dit voorjaar winnaar van de Waalse Pijl, is een andere in het oog springende naam in de Tourselectie, waarin de Canadees Michael Woods, vorig jaar nog winnaar van de etappe naar de Puy-de-Dôme, juist ontbreekt.