ANP Kogelgaten in de deur van een reisbureau in Den Haag, in 2020; een 29-jarige man is nu aangehouden op verdenking van de beschieting

NOS Nieuws • vandaag, 11:28 Man opgepakt om moordvoorbereiding Rotterdam, beschietingen meerdere panden

Agenten hebben een man opgepakt die wordt verdacht van onder meer het voorbereiden van een moord in Rotterdam, een poging tot moord in Amsterdam en beschietingen van meerdere panden.

De aanhouding is verricht, nadat het Openbaar Ministerie ruim anderhalve week geleden een deal had aangekondigd met een nieuwe kroongetuige. Hij heeft over meerdere moorden verklaringen afgelegd, in ruil voor strafvermindering en bescherming van justitie.

Bij de aanhouding van vandaag gaat het om een man van 29 jaar, schrijft het Openbaar Ministerie in een persbericht. De man wordt ook verdacht van een gewapende overval op een telefoonwinkel en het aanrichten van vernielingen bij, en het beschieten van, een reisbureau in Den Haag in juni en juli 2020. Ook zou hij in datzelfde jaar betrokken zijn geweest bij het beschieten van een restaurant en een exclusieve nachtclub in Amsterdam en een woning in Eindhoven.

Bij de moordvoorbereiding in Rotterdam zou een 39-jarige Rotterdammer het doelwit zijn geweest. Het OM wil niet meer informatie geven over de aanhouding dan is gedeeld in het persbericht. Wel benadrukken de politie en het OM dat meer aanhoudingen niet zijn uitgesloten.

Kroongetuigedeal

In de kroongetuigedeal die het OM anderhalve week geleden presenteerde gaat het om twee moorden in Amsterdam en Rotterdam in 2020, een poging daartoe in datzelfde jaar en de beschieting van de exclusieve club Mad Fox in Amsterdam. Diezelfde Mad Fox-club, die in 2019 door burgemeester Halsema werd gesloten, wordt in het persbericht over de aanhouding van de 29-jarige man bij naam genoemd door het OM.

De kroongetuige die nu gaat getuigen werd in 2022 tot 15 jaar cel veroordeeld voor de moord in Amsterdam. Deze Dominique K. had het peilbaken gekocht en geïnstalleerd waarmee schutters een auto konden volgen. Het slachtoffer werd een onschuldige man die de auto van het eigenlijke doelwit had geleend.

Volgens het OM heeft K. "belangrijke informatie verstrekt over zowel zijn eigen rol als die van opdrachtgevers en uitvoerders". De deal is goedgekeurd door het College van Procureurs-Generaal en getoetst op rechtmatigheid bij de rechter-commissaris van de rechtbank Amsterdam.