NOS Nieuws • vandaag, 08:55 Drentse PVV'er (79) als oudste Tweede Kamerlid ooit naar Den Haag

Nico Uppelschoten uit Eelde wordt Tweede Kamerlid voor de PVV. De 79-jarige Drent wordt daarmee het oudste Tweede Kamerlid dat ooit in Den Haag is geïnstalleerd, schrijft RTV Drenthe. Na de beëdiging van het nieuwe kabinet en vlak voor het reces wordt hij geïnstalleerd.

Tot nu toe was het oudst aangetreden Tweede Kamerlid de advocaat en rechter J.A. d' Olimart. Hij was 75 toen hij in 1815 door de koning tot Tweede Kamerlid werd benoemd. In hetzelfde jaar nam hij ontslag vanwege zijn leeftijd en zijn drukke werkzaamheden als president van de rechtbank.

Uppelschoten wordt dit jaar 80 jaar en zit sinds 2011 voor de PVV in de Provinciale Staten. Vanaf 2013 is hij fractievoorzitter van de partij. Nu leden van de PVV-fractie doorschuiven naar het kabinet, komt er onder anderen voor Uppelschoten een plaatsje vrij. Hij was voorheen leraar wiskunde en rector op een middelbare school. Later werd hij directeur op een mbo-opleiding.

Mantelzorger

Uppelschoten is van plan om vier jaar in Den Haag te blijven. "Ik blijf op mijn gezondheid letten zodat ik na vier jaar geen wrak ben", zegt hij. "Een voordeel is ook dat we het werk kunnen verdelen."

Uppelschoten was tot voor kort mantelzorger voor zijn vrouw. Hij wil dat zij fulltime goede zorg krijgt voor hij begint aan zijn nieuwe functie. "Dat ík in Den Haag zit en zij in kommervolle omstandigheden, dat kan niet."