Amsterdam compenseert 2000 huishoudens voor hogere kosten warmtenet

De afgelopen jaren zijn meerdere sociale huurwoningen in de stad in het kader van verduurzaming aangesloten op het warmtenet. Bewoners die overstapten, kregen de toezegging dat hun energierekening niet zou stijgen.

2032

Om de kosten te dekken, komt de gemeente nu over de brug met compensatie. De extra kosten worden daarmee tot 2032 gedekt. "Afspraak is afspraak. Dit is goed nieuws voor vele bewoners die afgelopen maanden in onzekerheid hebben gezeten over stijgende kosten",zegt wethouder Dirk de Jager (Duurzaamheid).