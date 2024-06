FIOD doet doorzoekingen in corruptiezaak, ook bij Van der Valk

ANP Een groep asielzoekers komt in december 2023 aan bij het Van der Valk-hotel in Uden

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft donderdag op verschillende plaatsen doorzoekingen gedaan in een lopend onderzoek naar corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte. De dienst deed ook onderzoek bij hotelketen Van der Valk, bevestigt een woordvoerder van de keten na berichtgeving van De Telegraaf. Om welke locatie(s) het gaat, is niet bekend.

Een woordvoerder van Van der Valk meldt dat het onderzoek te maken heeft met "mogelijke onregelmatigheden bij de verhuur van hotelkamers aan het COA". Van der Valk vangt in meerdere hotels asielzoekers op voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De woordvoerder benadrukt dat de hotelketen zelf geen onderdeel uitmaakt van het onderzoek. "Wel heeft Van der Valk toegezegd om informatie te verlenen aan de FIOD." De Telegraaf schrijft dat het onderzoek zich volgens Van der Valk richt op een toeleverancier van de hotelketen.

De FIOD bevestigt dat het donderdag doorzoekingen heeft gedaan in het kader van een onderzoek naar corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte. Op wie of welke organisatie het onderzoek zich richt, wil een woordvoerder van de opsporingsdienst niet zeggen. Wel laat het weten dat bij de actie geen aanhoudingen zijn verricht.

Naast de inval bij Van der Valk heeft de FIOD een inval gedaan in Didam. Volgens het AD gebeurde dat in het kader van hetzelfde onderzoek. Daarbij zijn volgens Omroep Gelderland meerdere dure auto's in beslag genomen, waaronder een Lamborghini en een Porsche.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) huurt duizenden hotelkamers door heel Nederland om de druk op normale opvanglocaties voor asielzoekers te verlichten. Daarbij worden ook honderden kamers in meerdere hotels van Van der Valk gebruikt. Soms fungeren de hotels voor korte tijd als noodopvang. Andere hotels zijn langere tijd gesloten voor normale gasten.

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning moeten na veertien weken naar een reguliere woning doorstromen, maar in de praktijk wordt die termijn zelden gehaald. Het COA brengt daarom ook deze statushouders onder in hotels en recreatiewoningen, zodat er weer een plek vrijkomt in een asielzoekerscentrum.

Een gemeente krijgt per statushouder die via deze regeling wordt opgevangen een vergoeding, bedoeld voor de opvangkosten en begeleiding van asielzoekers en statushouders.