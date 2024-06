NOS Voetbal • vandaag, 19:50 Koeman duidelijk: 'Ik volg het nieuws van Mbappé totaal niet'

Bondscoach Ronald Koeman heeft de afgelopen dagen niet wakker gelegen om de neus van Kylian Mbappé. Of de Franse sterspeler morgen meespeelt tegen het Nederlands elftal, verandert niets aan de plannen van de bondscoach.

"We hebben maandag gezamenlijk gekeken", refereert Koeman aan de wedstrijd tussen Frankrijk en Oostenrijk waarin Mbappé zijn neus brak. "Maar ik heb het nieuws rond Mbappé verder totaal niet gevolgd. Ik ga niet mee in dat de een roept dat hij speelt en de ander zegt van niet."

"We krijgen morgen anderhalf uur voor de wedstrijd de opstelling en dan zien we het wel", besluit Koeman.

Driepunter geeft rust

Dat Oranje zondag wist te winnen van Polen, heeft de selectie goed gedaan, vertelt Koeman. "Natuurlijk geeft dat rust. Want als je die eerste wedstrijd niet wint, zeker met het duel dat we voor de boeg hebben, denk ik toch dat het ietsje onrustiger wordt."

Daarmee kijkt Koeman dus vooruit naar de ontmoeting met Frankrijk, morgen om 21.00 uur. De Fransen gelden als favoriet voor de eindzege en hebben Oranje onlangs nog tweemaal verslagen. "We weten vanuit het recente verleden hoe sterk Frankrijk is", beaamt Koeman.

"Maar we gaan de wedstrijd niet anders in dan anders en willen een goed resultaat halen. We weten uit ervaring waar hun kracht ligt, daar moeten we ons tegen wapenen."

Getty Kylian Mbappé en zijn veelbesproken masker

Wat die kracht dan is volgens Koeman? "We weten dat Frankrijk een team is dat niet heel hoog druk zet, maar inzakt en wacht op de omschakeling. Dat lieten ze ook zien tegen Oostenrijk. Op het moment dat je een fout maakt, komen ze er in de counter ontzettend snel uit."

3:17 Aké: 'Het maakt wel uit of Mbappé er bij is of niet'

Ook Nathan Aké liet zich kort uit over Mbappé. "Het maakt wel een verschil of hij erbij is of niet, maar uiteindelijk heeft Frankrijk genoeg andere goede spelers", stelt de relaxt ogende Oranje-verdediger.