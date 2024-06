AFP Dylan Groenewegen na zijn derde plaats bij de Scheldeprijs van dit jaar

Groenewegen een van de drie kopmannen bij Jayco in de Tour

Dylan Groenewegen en Elmar Reinders gaan namens Jayco-AlUla van start in de Tour de France, die over een ruim een week in Florence begint.

Groenewegen, die vrijdag 31 jaar wordt en dit seizoen op drie overwinningen staat, is naast klassementsrenner Simon Yates en rittenkaper Michael Matthews een van de drie kopmannen.

De sprinter staat voor zijn zesde Ronde van Frankrijk. Tijdens de vorige vijf kwam hij in vijf etappes als winnaar over de streep. De één jaar oudere Reinders zal de Amsterdammer bijstaan in de massasprints.

"Er zijn zeven of acht sprintetappes dit jaar in de Tour, dus dat is goed nieuws voor mij", kijkt Groenewegen in een persbericht van zijn team vooruit. "Mijn vorm groeit met de week. Ik heb dit jaar al een paar zeges geboekt, maar ook tweede en derde plaatsen behaald. Ik weet dat de snelheid er is."