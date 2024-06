Verkoop Duits deel Tennet van de baan

De verkoop van het Duitse deel van het hoogspanningsnet van landelijk netbeheerder Tennet aan de Duitse overheid is van de baan. Vanwege de begrotingsproblemen van het Duitse kabinet zijn de onderhandelingen hierover beëindigd.

Tennet zegt nu andere "publieke of private kapitaalmarkten" te gaan zoeken voor de investeringen die nodig zijn in het Duitse hoogspanningsnet.

Tennet beheert het volledige hoogspanningsnet in Nederland en een flink deel van het hoogspanningsnet in Duitsland. De netbeheerder is volledig eigendom van het Nederlandse Ministerie van Financiën.