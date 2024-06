Reuters Archieffoto van Quito

NOS Nieuws • vandaag, 01:26 Stroomstoring Ecuador grotendeels hersteld, minister wijst naar gebrekkig onderhoud

De stroomstoring in Ecuador is bijna volledig verholpen. Waarnemend minister van Energie Roberto Luque meldt in een bericht op X dat 95 procent van de energievoorziening weer is hersteld.

Door de storing zat het Zuid-Amerikaanse land met zo'n 18 miljoen ongeveer inwoners zonder stroom. De storing van vandaag zat in het elektrische verbindingssysteem, zei Luque eerder. In sommige sectoren van het land duurde de storing twintig minuten, maar mediakanalen en gebruikers van sociale media meldden dat het probleem in de meeste steden langer aanhield.

Luque wijdt de storing nu ook aan onvoldoende onderhoud: "Wat er vandaag is gebeurd, is nog maar eens een bewijs van de energiecrisis waarmee we te maken hebben", zei hij, terwijl hij recente problemen met de energieopwekkingssystemen in het land aanhaalde. "Wij investeren al jaren niet meer in deze systemen en vandaag ondervinden wij daar de gevolgen van".

Persbureau AP sprak een serveerster in een restaurant ten noorden van de hoofdstad Quito. Zij zei verrast te zijn door de omvang van de stroomstoring. "We dachten dat het alleen in onze directe omgeving was, maar toen we vertrokken, realiseerden we ons dat de meeste winkels geen elektriciteit hadden", zei ze. "De verkeerslichten werkten ook niet." De gemeente Quito had verkeersagenten gemobiliseerd om het verkeer te regelen.

Quito Metro, het bedrijf dat het metrosysteem van de stad exploiteert, zei dat de dienst was opgeschort als gevolg van de storing.

Op X waren beelden te zien van mensen in Quito die door de storing uit de metro moeten stappen en op het spoor lopend hun weg moeten vervolgen:

Sinds vorig jaar heeft Ecuador te maken met elektriciteitsopwekkingsproblemen. In april begon de regering van president Daniel Noboa met het rantsoeneren van elektriciteit in de belangrijkste steden van het land. Dat kwam omdat waterkrachtcentrales niet optimaal konden werken als gevolg van droogte door het weerfenomeen El Niño.

Hierdoor raakten de reservoirs van de centrales uitgeput. Volgens AP wordt ongeveer 75 procent van de stroom in het land geproduceerd in de waterkrachtcentrales.