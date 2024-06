Miljoenen Ecuadorianen zonder stroom door storing

Door een storing in het elektrische verbindingssysteem zit heel Ecuador zonder stroom. De Ecuadoraanse minister van Energie Roberto Luque meldde in een bericht op X , dat de storing werd gemeld door het nationale elektriciteitsbedrijf, waardoor het Zuid-Amerikaanse land zonder energie zit.

In sommige sectoren van het land duurde de storing twintig minuten, maar mediakanalen en gebruikers van sociale media meldden dat het probleem in de meeste steden aanhoudt.

Persbureau AP sprak een serveerster in een restaurant ten noorden van de hoofdstad Quito. Zij zei verrast te zijn door de omvang van de stroomstoring. "We dachten dat het alleen in onze directe omgeving was, maar toen we vertrokken, realiseerden we ons dat de meeste winkels geen elektriciteit hadden", zei ze. "De verkeerslichten werkten ook niet." De gemeente Quito zei op X dat verkeersagenten waren gemobiliseerd om het verkeer te regelen.