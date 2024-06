ANP Advocaat en curator neergeschoten in Donau

NOS Nieuws • vandaag, 20:06 Neergeschoten advocaat klaagt de Staat aan: 'Ik ben nooit beveiligd'

De neergeschoten advocaat en curator Philippe Schol daagt de Nederlandse Staat voor de rechter omdat het Openbaar Ministerie hem ondanks meldingen niet zou hebben beveiligd. Dat bevestigt Schol na berichtgeving van EenVandaag en NRC, die samen onderzoek deden naar de zaak.

Schol werd in 2019 neergeschoten in zijn Duitse woonplaats Gronau, net over de grens bij Enschede. Hij raakte zwaargewond, moest worden geopereerd en is grotendeels afgekeurd. Twee mannen zijn intussen veroordeeld tot 18 en 23 jaar gevangenisstraf voor de poging tot moord.

'Appeltje met hem te schillen'

Schol handelde als curator onder meer faillissementen af in opdracht van de Staat. Een van de zaken draaide om een sportschool, die mogelijk een link had met het witwassen van drugsgeld, meldt EenVandaag.

Tijdens de afhandeling van het faillissement wordt de curator naar eigen zeggen continu bedreigd. Zo kreeg hij via de lokale viswinkel te horen dat de sportschoolhouder op zoek was naar zijn privéadres, omdat "hij een appeltje met hem te schillen had". Schol deed daarop aangifte bij de politie.

Kort daarna stonden er volgens Schol twee Duitse agenten voor de deur, met de boodschap dat iemand hem zou willen vermoorden. Meer konden ze hem niet vertellen, zegt Schol.

Later bleek het Team Criminele Inlichtingen van de Nederlandse politie al een halfjaar voor de schietpartij informatie te hebben over bedreigingen. In de stukken die EenVandaag inzag, staat onder meer dat er "acuut gevaar" was en dat er sprake zou zijn van "grote rancune naar een curator, met de naam Schol".

'Nooit serieus genomen'

De curator probeert al jaren een schadevergoeding van de Staat te krijgen, maar vooralsnog zonder succes. Schol vindt dat de dreigementen nooit serieus zijn genomen. "Het is vervelend dat de Staat geen verantwoordelijkheid wil nemen", zegt Schol tegen de NOS. "Dit hadden ze kunnen voorkomen." Om die reden daagt Schol de Staat nu voor de rechter.

RTV Oost Philippe Schol deed rond de rechtszaak zijn verhaal

Het Openbaar Ministerie, dat gaat over de beveiliging, zegt in een reactie bekend te zijn met de bedenkingen van Schol. "Daarover hebben wij ook meerdere gesprekken met hem gevoerd", aldus een woordvoerder. "Maar de kwestie ligt genuanceerder dan geschetst."

Volgens het OM gaf de informatie waar politie en justitie destijds over beschikten "geen aanleiding om te verwachten dat de veiligheid van de heer Schol zo ernstig in gevaar zou kunnen komen". "Daarnaast is het Nederlandse OM niet bevoegd om in het buitenland, waar de heer Schol destijds woonde, veiligheidsmaatregelen te treffen."

Ook zegt het OM dat er in Nederland wel degelijk maatregelen zijn getroffen, maar dat er over concrete maatregelen geen uitspraken kunnen worden gedaan.