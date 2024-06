Inter Visual Studio De politie op de parkeerplaats waar sprake zou zijn geweest van een verdachte situatie

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 18:41 • Aangepast vandaag, 20:13 Verdachte situatie op parkeerplaats IJmuiden blijkt toch geen ontvoering

De politie onderzoekt een incident dat gisteren heeft plaatsgevonden in IJmuiden. Eerder meldde de politie dat er mogelijk een vrouw was ontvoerd. Inmiddels laat de politie weten dat er geen sprake was van een ontvoering.

De politie kreeg gisteren vlak voor het middaguur een melding binnen van een verdachte situatie op een parkeerplaats aan de Heerenduinweg in IJmuiden. Lange tijd bleef onduidelijk wat er precies aan de hand was.

Na het horen van getuigen ging de politie uit van een mogelijke ontvoering, waarbij geweld zou zijn gebruikt. De regionale omroep NH schreef dat een vrouw volgens getuigen met geweld in een auto werd getrokken, waarna deze met één of meerdere personen wegreed.

Inzittenden van gezochte auto gesproken

De politie nam de zaak hoog op en startte een grootschalig onderzoek. Omdat er nog weinig informatie was over de zaak, riep de politie ook getuigen op zich te melden.

Vanwege het onderzoek had de politie drie auto's in beeld die bij het incident betrokken zouden zijn geweest. Twee daarvan waren in beslag genomen, maar de politie was nog op zoek naar een derde auto met Spaans kenteken.

De inzittenden van die auto, onder wie ook een vrouw, hebben zich vanmiddag bij de politie gemeld. "Uit hun verklaringen blijkt dat er geen sprake is geweest van een ontvoering", aldus de politie. Wat er dan wel is gebeurd en of er daadwerkelijk sprake was van een verdachte situatie, wordt nog onderzocht.