Zeker negen doden door meerdere explosies in hoofdstad Tsjaad

Bij meerdere zware explosies in Tsjaad zijn afgelopen nacht zeker negen mensen om het leven gekomen en meer dan 46 mensen gewond geraakt. Minister Abderahim van Volksgezondheid verwacht dat het dodental zal oplopen, aangezien veel mensen ernstige verwondingen hebben opgelopen.

In de hoofdstad Ndjamena waren er volgens lokale media net voor middernacht zware explosies te horen. De oorzaak was een brand bij een munitiedepot van het leger van Tsjaad, in de buurt van het internationale vliegveld. Grote rookwolken hingen daardoor boven de stad.