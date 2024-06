EPA De Amerikaanse delegatie bij de dalai lama

NOS Nieuws • vandaag, 12:02 Amerikaanse delegatie bezoekt dalai lama, tot ergernis van China

China is ontstemd over een bezoek dat Amerikaanse politici vandaag hebben gebracht aan de dalai lama. Volgens Peking geeft een audiëntie bij de leider van de Tibetaanse boeddhisten "de wereld het verkeerde signaal".

Een delegatie van zowel Republikeinse als Democratische Congresleden zocht de 88-jarige spiritueel leider vandaag op in zijn hoofdkwartier in het Indiase Dharamshala, waar hij sinds 1959 woont nadat China Tibet had geannexeerd. Het bezoek werd geleid door de Republikeinse voorzitter van de buitenlandcommissie van het Huis van Afgevaardigden, Michael McCaul. Ook de Democratische oud-voorzitter van het Huis Nancy Pelosi reisde mee.

De ontmoeting komt op een moment dat de VS en China meer toenadering zoeken na jaren van onderlinge wrevel over de economische betrekkingen, mensenrechten en de internationale verhoudingen. Tegelijkertijd zijn de twee grootmachten het nog altijd oneens over grote dossiers, zoals China's rugdekking van Poetin, de status van Taiwan en Chinese expansie ten koste van andere landen in de regio.

China had de delegatie vooraf gewaarschuwd weg te blijven. "Deze week nog kregen we een brief van de Chinese Communistische Partij met een waarschuwing niet hier te komen", vertelde McCaul het publiek na het bezoek. "Maar we laten ons niet intimideren, want hier zijn we." De opmerking werd met gejuich ontvangen.

Bemoeienis

Het bezoek stond in het teken van een oproep van het Amerikaanse Congres aan China om de dialoog met de dalai lama te hervatten. Het land heeft nooit de Tibetaanse regering in ballingschap erkend en er is sinds 2010 geen onderling contact meer.

China ziet die oproepen als bemoeienis met de binnenlandse politiek. Het wijst erop dat Tibet eeuwenlang onderdeel was van China en zegt dat de annexatie rust en vooruitgang heeft gebracht.

"Iedereen weet dat de veertiende dalai lama niet alleen een religieus figuur is, maar als politiek banneling onder het mom van religie anti-Chinese separatistische activiteiten ontplooit", stelt een Chinese regeringswoordvoerder, die de VS opriep al het contact met de Tibetaanse leider te verbreken.

De dalai lama zelf ontkent uit te zijn op Tibetaanse onafhankelijkheid en zegt alleen te pleiten voor meer autonomie en bescherming van geloofsgenoten. China ligt al jaren onder vuur voor het onderdrukken van de Tibetanen; critici wijzen erop dat de vrijheid van meningsuiting beperkt is en dat Tibetanen hun cultuur en geloof niet vrijuit kunnen uiten. Het land is al jaren zo goed als ontoegankelijk voor buitenstaanders.

China waarschuwt het Witte Huis de Congresverklaring niet officieel te bekrachtigen, omdat er dan "krachtdadige maatregelen" zullen volgen. De woordvoerder ging niet in op wat dat precies zou betekenen.

In het verleden heeft China vaker geprikkeld gereageerd op Amerikaanse delegaties in de regio. Zo leidde een bezoek van Pelosi aan Taiwan tot uitgebreide Chinese militaire oefeningen rond het eiland.

Een nieuw precair moment volgt mogelijk later deze week, als de dalai lama naar de VS reist voor een kniebehandeling. Het is nog niet bekend of hij dan verdere ontmoetingen zal hebben met Amerikaanse afgevaardigden.

In het verleden had de dalai lama ontmoetingen met alle Amerikaanse presidenten, op Donald Trump na. Ook president Biden heeft hij tot nu toe nog niet ontmoet.