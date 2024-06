NOS Archieffoto van mensen op Schiphol

NOS Nieuws • vandaag, 01:23 'Oekraïense vluchtelingen dagen in de cel bij aankomst per vliegtuig'

Oekraïense vluchtelingen die met het vliegtuig naar Nederland komen, worden tegenwoordig bij aankomst op Schiphol vastgezet. NRC schrijft dat ze dagenlang in een cel zitten terwijl immigratiedienst IND onderzoekt of de Oekraïners recht hebben op opvang. Volgens Europese afspraken mogen zij vrij door Europa reizen.

Sinds de Russische invasie hebben Oekraïners hier recht op opvang, zorg en mogen ze werken. Maar volgens de krant komen sinds een aantal maanden Oekraïners die per vliegtuig inreizen in grensdetentie terecht. Juristen noemen die maatregel disproportioneel.

'Heftige ervaring'

De procedure van de IND dient geen enkel doel, vindt Vluchtelingenwerk. Bovendien is de detentie voor Oekraïners "een zeer heftige ervaring", zegt een woordvoerder. Een Oekraïense vrouw vertelt dat ze vijf dagen met buikpijn in grensdetentie moest wachten. Ze zegt dat ze geen informatie kreeg over waarom dit is gebeurd.

De IND zegt in een reactie tegen NRC dat de situatie veranderd is. Waar deze vluchtelingen eerst rechtstreeks uit Oekraïne kwamen, reizen ze nu vaker via andere landen. Daarom zou het nodig zijn om hen vast te houden bij de grens. Het is niet bekend in hoeverre Nederland dit op eigen initiatief doet als EU-land.

'Aanwijzing voor nodig'

"Je kunt je voorstellen dat sommige Oekraïners worden nagetrokken, bijvoorbeeld met het oog op Russische desinformatie", zegt een hoogleraar internationaal recht tegen de krant. Daar moeten volgens haar dan wel op individueel niveau aanwijzingen voor zijn. Er is "geen enkele aanleiding" om iedereen vast te zetten.

Het is onduidelijk hoeveel mensen uit Oekraïne de afgelopen tijd hebben vastgezeten op Schiphol. Vluchtelingen die per auto of trein naar Nederland komen, mogen volgens de krant wel vrij doorreizen.