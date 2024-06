Verbijstering in VS door beslissing Hooggerechtshof over hulpstuk vuurwapens

AFP Een bump stock

De beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof om zogenoemde bump stocks weer toe te staan zorgt voor verontwaardiging in de Verenigde Staten. Met het hulpstuk op de kolf van een semiautomatisch geweer kun je een stuk sneller schieten.

Bij een schietpartij in Las Vegas gebruikte de schutter een bump stock. Marisa Marano overleefde de aanslag. "Deze beslissing is belachelijk", vertelt Marano aan de NOS.

Marano staat met haar zusje op 1 oktober 2017 op een festivalterrein, als ze opeens schoten hoort. "We dachten dat het vuurwerk was", zegt ze. "Totdat iemand in het publiek riep: er wordt geschoten!" Ze gooit zichzelf over haar zusje heen om haar te beschermen tegen de kogels, want "dat is wat grote zussen doen".

Wanneer het schieten even stopt, rennen de zussen zo snel als ze kunnen van het terrein af. "In de tijd dat de schutter zijn wapen herlaadde, renden wij letterlijk voor ons leven", vertelt Marano met een brok in haar keel.

Een bump stock op een semiautomatisch wapen zorgt ervoor dat je door de terugslag veel sneller kan schieten. Bij elk schot beweegt het geweer naar achteren en veert het dankzij de bump stock weer naar voren. Daardoor wordt de trekker steeds opnieuw tegen de wijsvinger van de schutter geduwd. De 64-jarige schutter in Las Vegas loste zo meer dan duizend kogels in elf minuten vanuit een hotelkamer. In totaal kwamen 60 mensen om het leven en honderden bezoekers raakten gewond.

Het verbod op de hulpstukken is in 2018 onder president Trump ingevoerd. De bump stocks werden toen hetzelfde geclassificeerd als machinegeweren, die verboden zijn in de VS. De Republikeinen voelden na het bloedbad in Las Vegas en een schietpartij op een school in Florida de druk om actie te ondernemen. Een zet die Trump inmiddels onder het tapijt probeert te vegen: hij claimt dat er tijdens zijn presidentschap ondanks "grote druk" niets aan de wapenwetgeving is veranderd. De Republikeinse partij pleit er namelijk al jaren voor dat de federale overheid zich zo min mogelijk met wapenwetgeving bemoeit.

'Meer wapens betekent minder misdaden'

De Texaanse wapenhandelaar Michael Cargill spande de zaak aan. "Ik heb hiervoor tot het eind gevochten. De bump stock-zaak gaat ons recht op wapens redden", vertelt Cargill enthousiast in een video op X. "Meer wapens betekent minder misdaden." Hij roept iedereen op om een wapen te kopen.

De zes conservatieve rechters van het Hooggerechtshof hebben afgelopen vrijdag de doorslag gegeven. Hun redenering is gebaseerd op een technisch detail: bij een bump stock moet je per kogel de trekker overhalen, bij een machinegeweer niet.

De drie progressieve rechters in het Hof zijn het daar niet mee eens en stemden tegen. "Deze beslissing kan dodelijke gevolgen krijgen", schrijft Sonia Sotomayor, één van de progressieve rechters.

President Biden is het duidelijk niet eens met de beslissing van het Hooggerechtshof en roept in een verklaring het Congres op om de bump stocks te verbieden. "Stuur me die wet en ik teken hem", laat hij weten. De Democraten in het Congres zijn daar een groot voorstander van, maar de Republikeinen zijn minder enthousiast. De Senaat stemt vandaag over het verbieden van de bump stocks, maar dat wordt hoogstwaarschijnlijk door de Republikeinen tegengehouden.

'Het is maar een stukje speelgoed'

Volgens de Republikeinse Senator Tim Cotton schendt het verbod "bijna" het Tweede Amendement van de Amerikaanse grondwet, dat gaat over het recht om wapens te bezitten. De interpretatie van het Tweede Amendement zorgt al jarenlang voor de nodige discussies in het land. Dat wordt ook duidelijk uit ons gesprek met Steve Clark, eigenaar van een wapenwinkel. "De overheid had bump stocks überhaupt nooit mogen verbieden", vertelt de wapenhandelaar. "Het is maar een stukje speelgoed."

Marano denkt daar heel anders over. "Het is gewoon belachelijk, het is zo onnodig", zegt zij over het terugdraaien van het verbod. "Er zijn constant massale schietpartijen en als er dan eindelijk regels tegen zijn, worden ze weer teruggedraaid." Steve zegt haar te begrijpen, maar vindt dat je 'niet om het Tweede Amendement heen kan'.

In zijn wapenwinkel is het een komen en gaan van wapenliefhebbers, ook de schietbaan achter de winkel staat helemaal vol. Tussen de harde knallen door vertelt één van de medewerkers met veel passie over het wapen dat hij vasthoudt. Op zijn shirt staat de tekst 'Het Tweede Amendement mag niet worden geschonden'. De boodschap is duidelijk: van onze wapens blijf je af.