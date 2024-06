ANP De hulpdiensten op de parkeerplaats in Zwijndrecht

NOS Nieuws • vandaag, 13:25 • Aangepast vandaag, 13:57 30 jaar cel voor neerschieten ex en doden schoonmoeder in Zwijndrecht

De 51-jarige Minh Nghia V. is veroordeeld tot 30 jaar celstraf voor de fatale schietpartij in Zwijndrecht. V. verwondde anderhalf jaar geleden zijn ex-partner door haar neer te schieten, haar moeder schoot hij dood. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist.

Volgens de rechter is doodslag en poging tot moord bewezen. V., ook wel bekend onder de bijnaam 'Lucky', zou het niet hebben kunnen verkroppen dat de relatie tussen hem en zijn ex-partner over was.

Op 21 januari vorig jaar postte hij bij het huis van zijn voormalige schoonmoeder, bij wie zijn ex na de breuk was ingetrokken. Hij volgde hen naar de parkeerplaats van een winkelcentrum, waar hij op klaarlichte dag eerst zijn ex-partner (38) in haar rug schoot. Haar 66-jarige moeder, die haar te hulp wilde schieten, werd daarna door V. doodgeschoten.

Toen zijn ex-partner op de grond lag, heeft hij haar opnieuw in de rug geschoten. Daardoor heeft ze ernstig en blijvend letsel opgelopen. Vlak voor de schietpartij stuurde hij zijn ex-partner nog een bericht met "tot de dood ons scheidt."

1:58 'Er is duidelijk sprake van een poging tot femicide'

Femicide

De rechtbank vindt dat sprake is van "een duidelijke poging van femicide", oftewel het opzettelijk doden van een vrouw door een ex-partner. "Hij wilde haar liquideren."

Het doodschieten van zijn ex-schoonmoeder is volgens de rechtbank geen moord maar doodslag, omdat er geen sprake was van voorbedachte rade. Bij zijn ex-partner is wel sprake van voorbedachte rade. Zo had V. een vluchtplan en is hij doelgericht te werk gegaan.

De man vroeg zelf om een levenslange gevangenisstraf en heeft na de arrestatie de schietpartij bekend. "Wat er is gebeurd is erg genoeg. Ik neem de verantwoordelijkheid", zei hij tegen de rechter in Dordrecht tijdens de strafzaak in mei, waarin de levenslange eis bekend werd.

Vluchten

Na de schietpartij was V. wekenlang op de vlucht. De politie verspreidde zijn naam en foto. Hij werd vijf weken later zwaar vervuild teruggevonden op een brug in Schiedam, ongeveer 30 kilometer van de parkeerplaats.

V. was zelf niet aanwezig in de rechtbank.