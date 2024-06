Tour de France start in 2026 in Barcelona; drie etappes op Spaanse bodem

In 1957, 1965 en 2009 reden de Tour-renners ook al door de straten van Barcelona. Vorig jaar was de start van de Vuelta al in Barcelona.

Twee etappes

Dit jaar start de Tour in het Italiaanse Florence. In Italië worden vier etappes verreden voordat de oversteek naar Frankrijk wordt gemaakt. In 2025 begint het wielerspektakel in het Franse Lille.