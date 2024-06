AFP De Slowaakse president Pellegrini

NOS Nieuws • vandaag, 10:23 • Aangepast vandaag, 10:48 Rutte krijgt Slowaakse steun voor NAVO-topbaan, Roemenië laatste horde

De benoeming van Mark Rutte tot de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO lijkt zo goed als rond. Ook Slowakije heeft zijn steun uitgesproken voor Rutte. De Slowaakse president Pellegrini zei vandaag na een bijeenkomst van de Europese Raad achter de kandidatuur van Rutte te staan, schrijft het Slowaakse persbureau TASR.

Gisteren werd al duidelijk dat de Hongaarse premier Orbán zich niet langer lijkt te verzetten tegen de kandidatuur van Rutte als baas van het militaire bondgenootschap, waarmee enkel Roemenië nog groen licht moet geven voor de benoeming van Rutte.

Roemenië heeft de eigen president Klaus Iohannis voorgedragen als nieuwe secretaris-generaal. Hij is Ruttes enige tegenkandidaat.

'Goed gesprek' met Orbán

Vooraf leek met name de weerstand van Hongarije de grootste horde voor Rutte richting de topfunctie bij de NAVO, onder meer vanwege wrevel tussen Rutte en Orbán in het verleden. Maar de twee voerden gisteren in Brussel volgens Orbáns woordvoerder "een goed en open gesprek", waarmee nu de grootste bezwaren van Orbán van tafel lijken.

Ook Slowakije had lang bedenkingen bij de kandidatuur van Rutte. Gisteren zei president Pellegrini dat hij nog "in bespreking" was over de aanstelling van de Nederlandse demissionair premier. Voor Pellegrini was het belangrijk dat landen uit Oost- en Centraal-Europa goed vertegenwoordigd zouden worden binnen het defensiebondgenootschap.

Pellegrini zou in ruil voor zijn steun aan Rutte daarnaast de garantie willen dat Rutte zich als NAVO-baas zich hard maakt voor het versterken van de Slowaakse luchtverdediging, schrijft persbureau TASR. Het land beschikt nu over geen enkel luchtverdedigingssysteem.

Eerder deze maand kreeg de Hongaarse premier Orbán al de garantie van de huidige NAVO-chef, de Noor Jens Stoltenberg, dat Hongarije niet actief hoeft bij te dragen aan militaire steun aan Oekraïne. Daarmee was al een belangrijk obstakel uit de weg.

Orbán eiste daarnaast dat Rutte kritiek zou inslikken die hij in 2021 had op Hongarije. Rutte zei toen in een reactie op een nieuwe Hongaarse anti-lhbti-wet dat er geen plek meer is in de EU voor de Hongaren als ze zo'n wet invoeren. In het gesprek van gisteravond heeft Orbán niet meer om excuses voor deze uitspraak gevraagd, zei Rutte na afloop. Wat er wel is gezegd, is nog onduidelijk.