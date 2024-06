NOS Voetbal • gisteren, 23:52 • Aangepast vandaag, 06:45 Franse zorgen over Mbappé richting duel met Oranje, aanvaller gaat met masker spelen

0:13 Mbappé verlaat stadion met mondmasker op, gevolgd door medisch personeel

De neus van Kylian Mbappé lijkt gebroken. In de slotfase van het duel met Oostenrijk (0-1 winst) kwam de Franse aanvoerder hard in botsing met de schouder van Kevin Danso, waarna hij met bebloede neus op de grond bleef liggen. Het duel met Oranje is daardoor onzeker.

Mbappé moest naar de kant en verliet het stadion onder medische begeleiding. De Franse krant L'Equipe meldde dat de neus gebroken is en dat er een beslissing genomen moest worden over een operatie.

Volgens Philippe Diallo, de voorzitter van de Franse voetbalbond, is die operatie niet nodig en zal er voor de Franse sterspeler een speciaal gezichtsmasker worden gemaakt waarmee hij kan spelen.

Of hij dat vrijdag in de tweede groepswedstrijd tegen Nederland zal doen, is nog onduidelijk. Diallo zei dat de aanvaller nog enige tijd medische verzorging nodig heeft.

'Smet op de wedstrijd'

De Franse bondscoach Didier Deschamps maakt zich grote zorgen. "Het ziet er niet goed uit. Hij heeft een beschadigde neus, dat is zeker", zei Deschamps kort na afloop. "Ik weet nog niets meer, maar ik heb hem op de massagetafel zien liggen, het is geen schrammetje."

Deschamps noemt de blessure 'een smet op deze wedstrijd'. "Ook al is het maar een neus, het is erg vervelend voor ons. Het Franse team, met of zonder hem, is niet hetzelfde. Ik hoop dus dat hij kan spelen. Als dat niet zo is, zullen we zonder hem moeten vechten."

Middenvelder N'Golo Kanté weet ook nog niet hoe het met zijn teamgenoot is. "We zijn bezorgd over hoe Kylian het veld moest verlaten. Ik hoop dat het niet te ernstig is en dat hij de rest van het EK weer bij ons kan zijn. ."

0:51 Mbappe beukt met neus tegen schouder Danso en gaat bloedend van het veld