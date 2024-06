AFP De Noord-Koreaanse leiderKim Jong-un en de Russische president Poetin

NOS Nieuws • vandaag, 15:26 Poetin morgen voor het eerst in 24 jaar op bezoek in Noord-Korea

De Russische president Poetin brengt morgen een bezoek aan Noord-Korea. Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA vliegt Poetin woensdag door naar Vietnam. De reis was begin deze maand aangekondigd in een Russische krant, maar er was nog geen officiële bevestiging.

Poetin heeft de banden met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aangehaald sinds het begin van de oorlog met Oekraïne, ruim twee jaar geleden. Mogelijk zullen ze opnieuw spreken over de levering van wapens aan Rusland en over de inzet in Rusland van Noord-Koreaanse arbeidsmigranten. Door de oorlog kampt Rusland met een groot tekort aan arbeidskrachten.

Het Westen is ervan overtuigd dat Noord-Korea Rusland voorziet van wapens die in Oekraïne worden ingezet op het slagveld.

Belangrijkste bondgenoot

Rusland is een van de belangrijkste bondgenoten van Noord-Korea. De eerste en laatste keer dat Poetin het land bezocht was in 2000. Toen was de vader van Kim Jong-un nog aan de macht. Kim Jong-un was al een paar keer in Rusland, voor het laatst vorig jaar september. Poetin zou Noord-Korea toen onderzeeërs, Russische satelliet-technologie en voedsel hebben beloofd. Het land kampt met voedseltekorten.