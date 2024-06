Pro Shots Nadine Broersen in 2023, tijdens de NK atletiek

NOS Sport • vandaag, 11:49 Meerkampster Broersen beëindigt loopbaan na aanhoudend blessureleed

Meerkampster Nadine Broersen gaat stoppen. De 34-jarige atlete uit Hoorn deelde maandag op sociale media dat blessureleed haar dwingt om een punt achter haar loopbaan te zetten.

Broersen, die vorig jaar beviel van een zoon, kampt sinds januari met een blessure aan de knie en het kuitbeen. Eerder had ze ook al te maken met langdurig blessureleed: in 2017 scheurde ze een kruisband af tijdens een training.

"Ik kon lange tijd mijn goede vorm vasthouden", schrijft Broersen over haar huidige kwetsuur. "Maar de pijn ging maar niet weg. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is, de onderzoeken lopen nog."

Broersen hoopt op de NK atletiek, die eind deze maand worden gehouden in Hengelo, nog in actie te komen bij het speerwerpen.

Niet realistisch

Deze zomer wilde Broersen voor de vierde keer in haar carrière naar de Olympische Spelen. "De EK en de Olympische Spelen waren dit jaar mijn doelen. Ik was klaar om grootse dingen neer te zetten. Het heeft lang geduurd voordat ik de knoop heb doorgehakt, maar het is niet meer realistisch."

Broersen kroonde zich in 2014 in Polen tot wereldkampioene indoor op de vijfkamp. Enkele maanden later behaalde ze tijdens de Europese kampioenschappen in Zürich een knappe zilveren medaille op de zevenkamp.

Ook nam ze in 2012 (Londen), 2016 (Rio) en 2021 (Tokio) deel aan de Olympische Spelen, maar ze behaalde geen medaille.