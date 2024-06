'Blubberellende in Harlingen was niet te voorkomen'

Parkeerterrein P3 is een overloopparkeerplaats die alleen wordt gebruikt op drukke momenten. Maar het terrein veranderde na hevige regenval in een modderpoel.

De enige oplossing is volgens hem om het hele terrein af te dekken met betonplaten. "Het kan allemaal niet in één keer, maar dit moet wel gebeuren. Want we krijgen meer van zulke zomers."