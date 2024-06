Vijf doden door aardverschuiving bij autoweg in Ecuador

In Ecuador zijn door een aardverschuiving bij een belangrijke autoweg zeker vijf mensen omgekomen. Een stroom van modder en puin stortte van de heuvel en trof drie auto's en een bus. Ook twee huizen werden geraakt. Naast de vijf lichamen die zijn geborgen zijn ook negen gewonden behandeld.

De aardverschuiving was in de badplaats Baños. De weg die er doorheen loopt, is een veelgebruikte route naar het Amazonegebied, onder meer door toeristen. Er wordt geprobeerd om de weg weer snel vrij te krijgen, laat de minister van Transport weten op X.