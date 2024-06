Tweevoudig olympisch kampioen Murray gaat in Parijs voor vijfde Spelen

Andy Murray gaat voor de vijfde keer meedoen aan de Olympische Spelen. De Schot is geselecteerd voor het team van Groot-Brittannië.

De 37-jarige Murray, die in 2008 voor het eerst deelnam, weet wat het is om successen te boeken op de Spelen.

Hij pakte in 2012 voor eigen publiek op het gras van Wimbledon (finale tegen Roger Federer) een gouden medaille. In 2016 in Rio de Janeiro (finale tegen Juan Martin del Potro) won hij opnieuw goud.