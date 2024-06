Engelse 'fans' belagen Serviërs voor EK-duel in Gelsenkirchen

In Gelsenkirchen zijn voor de EK-wedstrijd Servië-Engeland vechtpartijen geweest tussen supporters uit beide landen. De politie zegt tegen de krant Bild dat Engelse hooligans Serviërs hebben aangevallen die zich bij een café in de binnenstad hadden verzameld.

Op beelden is te zien hoe betrokkenen terrasmeubels en glaswerk naar elkaar gooien. Enkele fans hebben daarbij snijwonden opgelopen. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt, is niet bekend.

Iets verderop heeft de politie later Britse hooligans opgepakt en afgevoerd. De politie zegt dat de situatie inmiddels onder controle is.

Jetzt weitere Festnahmen britischer Hooligans durch BFE-Einheiten in #Gelsenkirchen #EURo2024 #england #serbien https://t.co/Hta9IUItRM

Het overgrote deel van de fans heeft vreedzaam feest gevierd en is vertrokken richting de Arena Auf Schalke, het stadion waar om 21.00 uur de aftrap is van Servië-Engeland.

De wedstrijd van vanavond was ingeschat als risicowedstrijd. In Gelsenkirchen, op een uurtje van de grens met Nederland, was daarom massaal politie aanwezig.