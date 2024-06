EPA Antonio Fuoco in de Ferrari

NOS Sport • vandaag, 16:22 De Vries grijpt met Toyota net naast zege in 24 uur Le Mans; Ferrari wint klassieker

Nyck de Vries en zijn Toyota-teamgenoten Kamui Kobayashi en José María López hebben net naast de zege in de 92ste editie van de 24 uur van Le Mans gegrepen.

Ze legden het in de Hypercar-klasse in het laatste uur af tegen de Ferrari van Antonio Fuoco, Miquel Molina en Nicklas Nielsen, die na 24 uur met slechts veertien seconden voorsprong op de Toyota zegevierde. Voor Ferrari is het de tweede achtereenvolgende overwinning in de prestigieuze langeafstandsrace in Frankrijk.

Gijs van Lennep (1971 en 1976) en Jan Lammers (1988) blijven zodoende de enige twee Nederlanders die ooit de algemene zege in Le Mans pakten.

Regenbuien

Aan het einde van de wedstrijd finishten negen bolides in dezelfde ronde als de leider. Nooit eerder reden meer dan twee bolides vooraan evenveel ronden. Regenbuien in de laatste twee uur maakten de al zinderende strijd tussen zes auto's van vier verschillende merken nog spectaculairder.

EPA De wagen met Nyck de Vries

De wedstrijd werd zondagochtend urenlang geneutraliseerd vanwege zware regenval. Ook waren er safetycars door zware crashes van Dries Vanthoor in de BMW Hypercar op zaterdagavond, en Daniel Mancinelli in de GT3-bolide van Aston Martin op zondagochtend. Vanthoor hield een lichte hersenschudding over aan de klap.

In de eerste uren van de race op zaterdag waren er wisselvallige omstandigheden. De Cadillac van Renger van der Zande zat na de start in de kopgroep, maar verloor veel tijd na een bandenwissel. Op een droge baan vergooide Robin Frijns alle kansen op een goed resultaat met een crash in zijn BMW.

De Vries en zijn teamgenoten klommen vanaf de laatste startplek juist op. De Toyota met startnummer 7 kende een slechte kwalificatie, maar lag zondagochtend al derde. Na een safetycar van meer dan vier uur door zware regenval droogde de baan rap op en kon er weer worden geracet.

Een te vieze ruit door regen en olie van andere auto's leverde de Toyota een extra pitstop op, maar De Vries knokte zich terug naar voren.

Tien auto's om de zege

In het laatste kwart van de wedstrijd vochten nog maar liefst tien auto's om de zege. De Cadillac van Van der Zande viel met nog zes uur te gaan uit met een motorprobleem. Ook voor De Vries zat het tegen; met nog 3,5 uur te gaan kreeg de Toyota voor de tweede keer in korte tijd een lekke band.

AFP De Toyota-wagen van Nyck de Vries tijdens de 24 uur van Le Mans

In de slotfase van de race ging de strijd tussen twee Ferrari's, een Porsche, een Cadillac en twee Toyota's. Door een forse regenbui in de laatste twee uur en fouten van andere rijders reed López, de teamgenoot van De Vries, in de richting van de eerste plek. Maar Ferrari had de laatste pitstop net iets beter gepland en een spin van López hielp ook niet mee.

Andere klassen

Ook in de andere categorieën zat het voor veel Nederlanders niet mee. De LMP2 van Bent Viscaal gaf zaterdagavond spontaan de geest. De auto van Nicky Catsburg was klaar na het verliezen van een wiel. Daar stond tegenover dat Job van Uitert voor IDEC Sport op de derde plaats eindigde, United Autosports (Oliver Jarvis, Bijoy Garg en Nolan Siegel) won in deze klasse.

In de LMGT3, het derde niveau, ging de zege naar de Porsche van de pas 19-jarige Morris Schuring, die voor het eerst deelnam in Le Mans. De Nederlander bestuurde de Porsche samen met de Oostenrijker Richard Lietz en de Australiër Yasser Shahin. Morris is de jongste winnaar ooit in de GT-klasse.

De BMW van motorlegende Valentino Rossi lag na bijna negen uur uit de race, door een crash van zijn teamgenoot Ahmad al Harthy. Eerder reed de negenvoudig wereldkampioen op twee wielen Rossi nog aan de leiding in zijn klasse.