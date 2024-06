EPA Een hulpvrachtwagen rijdt de Gazastrook binnen bij de grensovergang Kerem Shalom, Zuid-Israël, 30 mei 2024.

NOS Nieuws • vandaag, 14:15 Israëlisch leger kondigt ‘tactische pauzes’ aan in zuidelijk Gaza,

De Israëlische strijdkrachten lassen een 'tactische gevechtspauze' in voor een klein deel van de zuidelijke Gazastrook bij Rafah. De dagelijkse pauze tussen 08.00 uur 's ochtends en 19.00 uur 's avonds moet ertoe leiden dat meer hulp het gebied binnen kan.

Het is de bedoeling dat vrachtwagens via de door Israël gecontroleerde grensovergang Kerem Shalom veilig naar een snelweg in de buurt rijden die het zuiden met het noorden verbindt. Vandaar worden de hulpgoederen verder over de Gazastrook verspreid. De Israëlische strijdkrachten zeggen dat de tactische gevechtspauze, die gisteren van kracht werd, met de VN en hulporganisaties is afgestemd.

Hulp voor de bevolking

Vanuit Israël klonk er kritiek op het besluit. De extreemrechtse minister Ben-Gvir heeft zich fel tegen de tactische gevechtspauze uitgesproken. "Wie dit heeft besloten is een dwaas en moet weg", zei Ben-Gvir. Volgens The Times of Israel worden besluiten over dit soort gevechtspauzes door de strijdkrachten genomen en worden die niet ter goedkeuring voorgelegd aan het kabinet. Ben-Gvir is tegen elke vorm van hulp aan de Gazastrook.

Ook de Israëlische premier Netanyahu zou hebben duidelijk gemaakt dat hij het besluit onaanvaardbaar vindt. Vervolgens is er navraag gedaan bij de legertop, melden Israëlische media. Netanyahu kreeg toen te horen dat de operaties in Rafah doorgaan zoals gepland. Ook is er geen verandering in de toelating van hulp in het algemeen, meldde het leger.

Directeur Scott Anderson van de UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen, zei tegen CNN dat hij hoopte dat de pauze "de broodnodige hulp voor de bevolking zou opleveren".

Reactie Hamas

De pauze komt op het moment dat Israël en Hamas onderhandelen over een staakt-het-vuren. Het plan dat door president Joe Biden op tafel is gelegd voorziet onder meer in een permanent staakt-het-vuren, een plan voor de wederopbouw en de terugkeer van vluchtelingen naar hun woningen.

De in Qatar gevestigde leider van Hamas, Ismail Haniyeh, zei vandaag in een televisietoespraak dat de reactie van Hamas op het voorstel voor een staakt-het-vuren in Gaza niet in tegenspraak is met het plan van Biden. "Hamas en de (Palestijnse) groepen zijn klaar voor een alomvattende overeenkomst." Hij verwees onder meer naar de uitwisseling van Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen.