Man (39) door politie in been geschoten in EK-fanzone Hamburg

De man die eerder vandaag in zijn been werd geschoten door de politie in Hamburg, is een 39-jarige Duitser. Dat meldt het Duitse persbureau DPA. De man was in de fanzone in een horecagelegenheid, waar ook Oranjefans voor de wedstrijd Nederland-Polen waren. Hij had een pikhouweelachtig voorwerp bij zich en een molotovcocktail die hij dreigde aan te steken.