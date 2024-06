Acht gewonden bij schietpartij vlak bij Detroit, onder wie twee kinderen

In een stad vlak bij de Amerikaanse stad Detroit zijn zeker acht mensen gewond geraakt bij een schietpartij in een park. Onder de slachtoffers zijn zeker twee kinderen.

De autoriteiten spraken eerder over tien gewonden, maar stelden dat aantal later bij.

Een man stapte bij het park in Rochester Hills uit zijn auto en begon om zich heen te schieten met een semi-automatisch geweer. Volgens de politie lijkt het erop dat hij willekeurig op zijn slachtoffers schoot. Hij schoot in totaal 28 keer. De precieze toestand van de slachtoffers is niet bekend. Ze zijn allemaal naar een ziekenhuis vervoerd.