Boot vaart tegen spoorbrug Grou, twee gewonden door afgebroken mast

Het jacht kwam rond 15.30 uur vanmiddag in de problemen bij de spoorbrug bij Grouw, meldt Omrop Fryslân. Of de harde wind de schipper parten heeft gespeeld, is onduidelijk, maar de mast botste op de spoorbrug en brak toen af. De twee gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.