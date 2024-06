Twee meisjes gewond bij aanrijding fatbike in Breda

Bij een aanrijding op een drukke kruising in het zuiden van Breda zijn vanmiddag twee meisjes op een fatbike gewond geraakt. Het ene meisje was nog geen tien jaar oud, het andere meisje tussen de 10 en 15 jaar, meldt de politie bij Omroep Brabant . Ze zijn allebei naar het ziekenhuis overgebracht.

De 25-jarige automobilist uit Zwolle die bij het ongeluk betrokken was, is opgepakt. Hij zal worden getest op het gebruik van drank, drugs en medicijnen, laat de politie weten.

De toedracht van het ongeluk op de kruising van de Claudius Prinsenlaan met de Heerbaan is nog onbekend. Het ziet ernaar uit dat de automobilist of de fatbike door rood is gereden op de met verkeerslichten beveiligde kruising.

Leeftijdsgrens voor fatbike?

Artsen op de spoedeisende hulp zeiden eerder deze maand zich zorgen over het stijgend aantal ongelukken met elektrische fietsen, met name met de onder jongeren populaire fatbike, een robuuste fiets met dikke banden. VeiligheidNL, een kenniscentrum voor letselpreventie, pleit voor een verbod van deze vaak opgevoerde elektrische fiets voor kinderen onder de 16 jaar.

Waar in 2022 nog zeven fatbikebestuurders op de spoedeisende hulp belandden, waren dat er vorig jaar al 59, zo blijkt uit cijfers van VeiligheidNL. In de eerste vier maanden van dit jaar waren er alleen al 33 incidenten.

Het gaat hierbij alleen om ongevallen waarbij de fatbiker zelf gewond raakte. Vorig jaar raakten ook twaalf andere weggebruikers gewond bij een ongeval waarbij een fatbike betrokken was. In de eerste vier maanden van dit jaar waren dat er tien.

"In veel gevallen gaat het om hoofd- en hersenletsel", vertelde Martijntje Bakker van VeiligheidNL toen. "En hersenletsel is vaak onomkeerbaar, dus als je dat hebt, dan genees je daar bijna niet van. En als het dan gaat over kinderen tussen de 10 en 14 jaar, is dat natuurlijk heel zorgwekkend."