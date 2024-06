NOS Het protest vandaag bij de fabriekspoort van Chemours

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 15:10 Nieuw protest: 'Snoep verstandig, eet géén appel van Chemours'

Meer dan vijfhonderd mensen hebben vanmiddag opnieuw geprotesteerd tegen de uitstoot van kankerverwekkende PFAS door Chemours in Dordrecht. Ze liepen van het centrum van de stad naar de poort van het fabrieksterrein.

"Ik ben blij, heel erg blij. Ik zie heel veel mensen, heel veel verschillende groeperingen die duidelijk maken dat ze die PFAS-uitstoot zat zijn", zegt organisator van de demonstratie Paul den Hartog bij de regionale omroep Rijnmond. "Gezondheid raakt iedereen. Het is niet links of rechts, niet rijk of arm. Gezondheid is voor iedereen."

Bij Chemours is al veel vaker geprotesteerd. Een klein aantal demonstranten gaat zelfs elke zaterdag naar de fabriekspoort en legt daar dan een kleine hoeveelheid vervuilde grond uit de omgeving neer.

Vandaag was het weer tijd voor een grote demonstratie, aldus medeorganisator Jan de Keizer. "PFAS zit in heel Nederland, maar met een extra hoge concentratie in de regio Drechtsteden. En toch verlenen overheden vergunningen voor deze lozingen", aldus De Keizer. "Ook bij hen staat gezondheid niet voorop en zijn de regels belangrijker dan de burgers die zij vertegenwoordigen."

Nul uit de pijp

Tijdens de wandeling scandeerden veel deelnemers dat de uitstoot verdwijnen moet: "Nul uit de pijp". Een aantal actievoerders, verkleed als zeven dwergen, sleepte een wagen mee met een kist waarin Sneeuwwitje lag. Het opschrift op de wagen: "Snoep verstandig, eet géén appel van Chemours".

Eén van demonstranten zegt 43 jaar oud te zijn, maar zich al sinds zijn pubertijd zorgen te maken over Chemours. "Ik vond het een vreemd idee dat daar gifstoffen worden geloosd. Later ga je pas goed beseffen dat de efficiëntie van een bepaald product niet opweegt tegen de gezondheid van mensen", stelt hij. De man draagt een bord mee met de tekst: "Ga weg van mijn geboortegrond".

"Ik hoop dat de overheid en provincie gaan optreden, want van Chemours hoeven we niks te verwachten. Die gaan voor het grote geld", zegt een andere demonstrant.

Concreet plan

Directeur An Lemaire van Chemours liet eerder aan Rijnmond weten dat het bedrijf in Dordrecht in vergelijking met vroeger nog maar kleine hoeveelheden PFAS uitstoot. Het bedrijf zegt te willen meewerken aan het opruimen van de ontstane vervuiling.

Vandaag is bij de fabriek niemand aanwezig om het gesprek met de demonstranten aan te gaan. In een persbericht schrijft Chemours hetzelfde te willen als de demonstranten: "Het zo ver mogelijk verminderen van onze emissies. Allereerst werken we aan een concreet actieplan dat tegemoet komt aan de zorgen van moestuinders over emissies uit het verleden."

PFAS tast het immuunsysteem aan en veroorzaakt mogelijk kanker. Chemours zegt zelf hard te werken aan steeds betere filtersystemen. PFAS is vuil- en waterafstotend en komt in tal van huishoudelijke producten voor.