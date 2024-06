Zwaargewonde bij busongeluk Hengelo

Bij een ongeluk op de Enschedesestraat in Hengelo is ten minste één zwaargewonde gevallen. Verder zijn meerdere buspassagiers naar het ziekenhuis gebracht.

De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. Volgens de regionale omroep Oost reed een personenauto aan het einde van de ochtend met hoge snelheid over de busbaan. Dat leidde ter hoogte van de Kettingbrugweg tot een frontale botsing met een lijnbus die de busbaan op kwam rijden.

Getuigen zeggen bij de omroep dat er op het moment van de aanrijding ongeveer tien mensen in de bus zaten. Een aantal van hen is overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de personenauto is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.