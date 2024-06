Wekdienst 15/6: Vredestop begint in Zwitserland • Persconferentie bondscoach Koeman

Goedemorgen! Vandaag gaat in Zwitserland een vredestop voor Oekraïne van start. En geeft bondcoach Ronald Koeman een persconferentie in aanloop naar het eerste EK-duel tegen Polen.

Eerst het weer: De eerste ochtenduren buien, lokaal met onweer. Later vanmorgen en vanmiddag nu en dan zon en slechts een enkele bui. Doorstaande zuidwestenwind, kracht 4 tot 6 en maxima tussen 16 en 18 graden. In de avond meer buien.

Wat kun je vandaag verwachten?

Dit is vannacht gebeurd:

De Zuid-Afrikaanse president en ANC-leider Cyril Ramaphosa is herkozen voor een tweede termijn, nadat zijn partij enkele uren eerder een coalitieakkoord had gesloten met een voormalige politieke tegenstander.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Dertig bezoekers van een attractiepark in Oregon, in het noordwesten van de VS, hebben een half uur lang ondersteboven in een attractie gehangen voordat ze door reddingswerkers uit hun benarde positie werden bevrijd.